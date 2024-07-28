مخالفة مخبز في مدينة جيرود بريف دمشق

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق مخبزاً في مدينة جيرود بمخالفة سوء تصنيع الرغيف.

وذكرت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه بناء على شكاوى المواطنين في بلدة جيرود من سوء تصنيع الرغيف في المخبز قام مدير المديرية نائل إسمندر ورئيس البلدية وعدد من عناصر المديرية بزيارة المخبز ليلاً للاطلاع على واقع إنتاج الخبز فيه.

وأوضحت المديرية أنه تبين مخالفات واضحة في التصنيع على كميات الخبز المعدة للبيع، كالتصاق شطري الرغيف ووجود بقع سوداء على الشطر السفلي تتعدى نسبتها 30 بالمئة، إضافة إلى وجود رائحة حموضة ظاهرة، وملاحظة أن شكل بعض الأرغفة بيضوي وليس دائرياً، إضافة إلى أنها غير ناضجة، حيث تم تنظيم المخالفة المناسبة بناء على أحكام المرسوم 8 لعام 2021.