إيران تحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة جديدة ضد لبنان

حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة من أي مغامرة جديدة للكيان الصهيوني تجاه لبنان.

وقال كنعاني في تصريح له اليوم: “إن كيان الاحتلال الإسرائيلي وبعد عشرة أشهر من القتل والإبادة الجماعية للنساء والأطفال في قطاع غزة يسعى بسيناريو وهمي إلى صرف انتباه الرأي العام والعالم عن جرائمه الجسيمة في فلسطين.

وأكد كنعاني أن الكيان الصهيوني لا يملك الحد الأدنى من الصلاحية الأخلاقية للتعليق والحكم على الحادثة التي وقعت في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، كما لن يكون هناك أذن مصغية لادعاءات هذا الكيان الكاذبة.

واعتبر كنعاني أن من مسؤولية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي دعم استقرار وأمن لبنان والمنطقة في مواجهة مغامرات الكيان الصهيوني، مشدداً على أن أي اعتداء أرعن لهذا الكيان يمكن أن يوسع رقعة الحرب ويزعزع أمن المنطقة، بالتالي سيتحمل العواقب وردود الفعل غير المتوقعة لمثل هذا التصرف الأحمق.

ودعا كنعاني الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن دعم وتسليح الكيان الصهيوني بأسلحة الدمار الشامل، والكف عن تكريم رئيس حكومته المجرم بعد عشرة أشهر من الجرائم المتواصلة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مشدداً على وجوب قيام واشنطن بالوفاء بمسؤوليتها الدولية والأخلاقية، والعمل من أجل السلام والأمن العالميين، ومنع الكيان الصهيوني من إشعال نار جديدة سيمتد لهيبها إلى الصهاينة.

وكانت المقاومة اللبنانية نفت بشكل قاطع الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو الإسرائيلي ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف المقاومة بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.