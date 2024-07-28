تحرير مخطوف من إحدى المناطق الحدودية بعد الاشتباك مع الخاطفين

تقدم أحد المواطنين ببلاغ إلى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق، مفاده تعرض والده للاختطاف أثناء زيارته لإحدى المناطق الحدودية في ريف دمشق بقصد السياحة.

وأفاد المواطن أن الخاطفين تواصلوا معه عبر تطبيق “واتساب”، وطالبوا بفدية مالية قدرها سبعون ألف دولار أمريكي، مهددين بقتل والده إذا لم يتم دفع الفدية.

ولتعزيز تهديدهم، أرسلوا صورة لوالده وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين.

بالتعاون مع ابن المخطوف، قامت فرق الأمن الجنائي في ريف دمشق بمداهمة أحد المخابئ في المنطقة الحدودية حيث يعتقد تواجد الخاطفين.

وخلال العملية، تبادل الطرفان إطلاق النار، وتمكن الخاطفون من الفرار بعد رمي ثلاث قنابل باتجاه الدوريات.

رغم ذلك، نجحت الفرق الأمنية في تحرير المخطوف دون أن يتعرض أي من عناصرها لأذى.

تم تسليم المخطوف إلى أسرته بشكل رسمي، ولا تزال الجهود مستمرة للقبض على الخاطفين وتقديمهم للعدالة.



وزارة الداخلية