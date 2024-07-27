العثور على جثة رجل وإصابة شاب بطلق ناري بحادثين منفصلين في حمص

قال مصدر طبي في مديرية صحة حمص إنه: “تم العثور، يوم الجمعة، على جثة رجل في العقد الرابع من العمر مصاباً بطلق ناري في الرقبة فوق جسر مصفاة حمص، وبدأت الجهات المختصة بالتحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث”.

وأضاف المصدر بأنه: “تم إسعاف شاب يبلغ من العمر 28 عاماً مصاب بطلق ناري في الظهر بحي الأرمن في مدينة حمص إلى مشفى الباسل في حي الزهراء لتلقي العلاج اللازم”.

وأكد مصدر محلي في حي الأرمن أن: “شخصين يستقلان دارجة نارية أطلقا النار على الشاب بقصد السلب ولاذا بالفرار تحت جنح الظلام”.

وكان أقدم رجل على الانتحار منذ نحو اسبوعين من خلال تفجير نفسه بقنبلة على سطح مبنى يقطنه هو وأهله في شارع بيت الطويل بحي وادي الذهب في مدينة حمص.

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