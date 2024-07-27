العثور على جثة رجل وإصابة شاب بطلق ناري بحادثين منفصلين في حمص

27-07-2024

العثور على جثة رجل وإصابة شاب بطلق ناري بحادثين منفصلين في حمص

قال مصدر طبي في مديرية صحة حمص إنه: “تم العثور، يوم الجمعة، على جثة رجل في العقد الرابع من العمر مصاباً بطلق ناري في الرقبة فوق جسر مصفاة حمص، وبدأت الجهات المختصة بالتحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث”.

وأضاف المصدر بأنه: “تم إسعاف شاب يبلغ من العمر 28 عاماً مصاب بطلق ناري في الظهر بحي الأرمن في مدينة حمص إلى مشفى الباسل في حي الزهراء لتلقي العلاج اللازم”.

وأكد مصدر محلي في حي الأرمن أن: “شخصين يستقلان دارجة نارية أطلقا النار على الشاب بقصد السلب ولاذا بالفرار تحت جنح الظلام”.

وكان أقدم رجل على الانتحار منذ نحو اسبوعين من خلال تفجير نفسه بقنبلة على سطح مبنى يقطنه هو وأهله في شارع بيت الطويل بحي وادي الذهب في مدينة حمص.

 الخبر

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...