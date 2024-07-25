أكبر 10 دول منتجة ومصدرة ومستوردة لـ الملح في العالم بينها دولة عربية

قائمة بأكبر 10 دول في العالم إنتاجا للملح في عام 2023، وفق ما ذكرت منصة "فيجيوال كابيتليست":

1- الصين: 53 مليون طن متري

2- الولايات المتحدة: 42 مليون طن متري

3- الهند: 30 مليون طن متري

4- ألمانيا:: 15 مليون طن متري

5- أستراليا: 14 مليون طن متري

6- كندا: 12 مليون طن متري

7- تشيلي: 9.2 مليون طن متري

8- المكسيك: 9 مليون طن متري

9- تركيا: 9 مليون طن متري

10- روسيا: 7 مليون طن متري

أكبر 10 دول مصدرة للملح في العالم بينها دولة عربية

فيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مصدرة للملح في العالم عام 2022 مقيمة بالدولار، وفق ما ذكرت منصة "ورلدز توب إكسبورتس":

1- هولندا: 435.8 مليون دولار (12.9% من إجمالي صادرات الملح العالمية)

2- ألمانيا: 314.3 مليون دولار (9.3%)

3- الهند: 311.7 مليون دولار (9.2%)

4- الولايات المتحدة: 205.3 مليون دولار (6.1%)

5- كندا: 194.4 مليون دولار (5.7%)

6- تشيلي: 183.6 مليون دولار (5.4%)

7- إسبانيا: 160 مليون دولار (4.7%)

8- الصين: 143 مليون دولار (4.2%)

9- تونس: 97 مليون دولار (2.9%)

10- المملكة المتحدة: 94.5 مليون دولار (2.8%)

أكبر 10 دول مستوردة للملح في العالم

فيما يلي قائمة بأكبر 10 دول استيرادا للملح في العالم عام 2022 حسب ما ذكرت منصة "ورلدز توب إكسبورتس":

1- الولايات المتحدة: 816.9 مليون دولار (15.8% من إجمالي واردات الملح)

2- الصين: 560.6 مليون دولار (10.9%)

3- اليابان: 347.8 مليون دولار (6.7%)

4- ألمانيا: 285.8 مليون دولار (5.5%)

5- كوريا الجنوبية: 232.9 مليون دولار (4.5%)

6- بلجيكا: 181 مليون دولار (3.5%)

7- كندا: 152.2 مليون دولار (3%)

8- تايوان: 132.4 مليون دولار (2.6%)

9- إندونيسيا: 124.5 مليون دولار (2.4%)

10- فرنسا: 112.4 مليون دولار (2.2%)

أكبر 5 دول في العالم استهلاكا للملح على مستوى الأفراد

أثارت منظمة الصحة العالمية قلقا بالغ الأهمية حول استهلاك الصوديوم "المكون الأساسي في الملح". ويكشف أن البالغين على مستوى العالم يستهلكون ما متوسطه حوالي 4310 مليغرامات من الصوديوم يوميا، أي أكثر من ضعف الحد الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، والذي يقل عن ألفي مليغرام.

فيما يلي قائمة بأكبر 5 دول استهلاكا للملح على مستوى الفرد في العالم حسب ما ذكرت منصة "إنسايدر مونكي".

1- الصين: معدل استهلاك الفرد من الملح 17.7 غراما/يوم.

2- هنغاريا: 14.3 غراما/يوم.

3- سلوفينيا: 13 غراما/يوم.

4- التشيك: 13 غراما/يوم.

5- رومانيا: 12.9 غراما/يوم.