غرام الذهب ينخفض 10 آلاف ليرة عند 977 ألف ليرة سورية 

سجلت أسعار الذهب في سورية انخفاضاً جديداً صباح اليوم الخميس 25 تموز، حيث تراجع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمقدار 10 آلاف ليرة ليصل إلى 977 ألف ليرة سورية. كما انخفض سعر الأونصة الذهبية السورية إلى 35 مليون و300 ألف ليرة سورية.

و سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 977 ألف ليرة للمبيع و976 ألف ليرة للشراء. كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 837429 ليرة للمبيع و836429 ألف ليرة للشراء.

و تراجع سعر الأونصة الذهبية السورية عند 35 مليون و300 ألف ليرة، بعد أن كانت قد سجلت 36 مليون و400 ألف ليرة يوم 18 يوليو.

وسجلت الليرة الذهبية السورية 8 ملايين و75 ألف ليرة، فيما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 8 ملايين و175 ألف ليرة.

وأكّدت جمعية الصاغة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، محذرة أصحاب المحال من شراء القطع الذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، وضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات لتفادي أي مشاكل مستقبلية.