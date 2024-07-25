شركة خاصة لإدارة السورية للطيران

توقع المدير العام للخطوط الجوية السورية، حاتم كباس، أن تبدأ الشركة الخاصة التي تم التعاقد معها لإدارة وتطوير واستثمار “الخطوط الجوية السورية” عملها خلال شهر.

وأوضح أن هذه الشركة ستتولى التخطيط والتنظيم في مجال الطيران، بما في ذلك زيادة عدد الطائرات، تحسين رواتب الموظفين، بناء هنكارات جديدة، وتوفير معدات أرضية حديثة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة داخل الطائرة.

وأكد كباس أن دور الخطوط الجوية السورية سيكون مراقبة تنفيذ بنود العقد الموقّع مع الشركة الخاصة.

وفي تصريح لصحيفة “الوطن”، أشار كباس إلى أن اسم “السورية للطيران” وشعارها لن يتغيرا، حيث إن دور الشركة الخاصة يقتصر على الإدارة فقط، ولا يعني أن “السورية للطيران” أصبحت ملكاً للقطاع الخاص.

وأضاف أن العقد يحدد بالتفصيل المهام التي ستقوم بها الشركة الخاصة سنوياً، وسيتم مراقبة تنفيذ هذه المهام من قبل الخطوط الجوية السورية.

وفي سياق متصل، كشف كباس أن العمل جارٍ على حل الصعوبات الفنية لتشغيل رحلات “السورية للطيران” إلى البحرين، بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة، متوقعاً أن يتم حلها بنهاية الشهر الحالي.

وبمجرد حل هذه الإشكالات، ستكون الشركة مستعدة لتشغيل رحلات إلى المنامة.

وأضاف كباس أنه تم تشغيل رحلة ثانية إلى الرياض تلبيةً لزيادة الطلبات، مما سهل على الجالية السورية في السعودية زيارة وطنهم دون الحاجة للسفر عبر دول أخرى.

وأكد أن الشركة تعمل حالياً على فتح رحلات إضافية بما يتوافق مع القدرة التشغيلية لطائراتها.

وأوضح كباس أن “السورية للطيران” تشغل حالياً أربع رحلات يومياً بشكل عام، وأن فتح رحلات جديدة يعتمد على الجوانب الفنية للطائرات وقدرتها التشغيلية وزيادة عددها.

وأعلنت الخطوط الجوية السورية عن تشغيل رحلة ثانية أسبوعياً من مطار دمشق الدولي إلى مطار الملك خالد في الرياض، كل يوم جمعة، ليصبح جدول الرحلات إلى السعودية كالتالي : رحلة كل يوم أربعاء عند الساعة 4:25 مساءً، ورحلة كل يوم جمعة عند الساعة 4:30 مساءً، ضمن الجدول المنتظم للرحلات إلى الرياض.

وعادت أول رحلة للخطوط الجوية السورية إلى مطار الملك خالد في العاشر من الشهر الحالي بعد انقطاع دام 12 عاماً.



صاحبة الجلالة