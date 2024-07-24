سوق اللحوم في حماة: فوضى في الأسعار وغياب الرقابة يرهق المستهلك

تشهد أسواق اللحوم في محافظة حماة حالة من الفوضى في الأسعار في ظل غياب رقابة الجهات المعنية، مما يثقل كاهل المستهلك.

برر مدير حماية المستهلك ارتفاع أسعار اللحوم رغم انخفاض سعر كيلو لحم الخروف "الحي"، بعدم تلقي شكاوى من المستهلكين حول هذا الأمر.

وبلغ سعر كيلو الخروف «حيًّا» 60 ألف ليرة سورية، في حين يُباع لدى القصابين لحماً بـ160 ألف ليرة في حال كانت نسبة الدهون فيه 20%، و115 ألف ليرة إذا كانت نسبة الدهون 50%.

وأضافت الصحيفة أن اللحوم كانت تباع بهذه الأسعار عندما كان سعر كيلو الخروف "حيًّا" 90 ألف ليرة سورية، ورغم انخفاض الأسعار، فإن الباعة يواصلون البيع بالسعر ذاته.

كيف علّقت حماية المستهلك؟

برّر مدير حماية المستهلك في حماة رياض زيود، ارتفاع أسعار اللحوم رغم انخفاض سعر كيلو لحم الخروف "الحي"، بعدم ورود شكاوى لهم من المستهلكين حول الأمر.

وبحسب "زيود"، فإنّه "سيتم النظر في هذا الأمر وإعادة النظر بالتسعيرة من قبل دائرة الأسعار"، وذلك بعد تواصل الصحيفة معه وسؤاله عن الأمر.

وتساءلت الصحيفة: "هل من المفترض أن يتقدم المواطن بشكوى حتى تعيد حماية المستهلك النظر بالتسعيرة؟"، كما "أبدت استغرابها من انخفاض سعر الخروف الحي بهذه السرعة وبشكل مفاجئ، متخوفة من وجود لحوم مهربة وغير صالحة".

تشرين