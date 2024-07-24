في حمص… عمل جراحي نوعي ينقذ يد شاب من البتر

نجح فريق طبي في مشفى الباسل التخصصي بكرم اللوز في حمص بإنقاذ يد شاب من البتر خلال عمل جراحي إسعافي نوعي استمر خمس ساعات ونصف الساعة.

ولدى إسعاف الشاب ذي الـ 17 عاماً إلى المشفى نتيجة تعرضه لإصابة نزيف حاد من الطرف العلوي الأيسر ناتج عن الإصابة بشظايا لوح زجاج تم إجراء الاستقصاءات التامة، وإجراء العمل الجراحي من خلال فريق طبي ضم أخصائيين في جراحة الأوعية الدموية والعصبية والعظمية.

وأشار الدكتور علي حلاوة أخصائي الجراحة العصبية إلى أنه تم التدخل الجراحي السريع بسبب تعرض الشريان العضدي الذي يعتبر الشريان الرئيسي المغذي للطرف العلوي إلى انقطاع ونزف صاعق، لافتاً إلى أن إجراء العمل الجراحي تم على مرحلتين، الأولى تضمنت أخذ طعم وعائي مع وصل الشريان العضدي في نقطة تفرعه مع فرعيه الكعبري والزندي ثم التأكد من سلامة النبض باستخدام الإيكو.

وتابع حلاوة: إن المرحلة الثانية تضمنت خياطة مجهرية تامة للعصبين الناصف والزندي مع التأكد من سلامة العصب الكعبري.

بدوره لفت الدكتور عدنان محمود أخصائي الجراحة العظمية إلى أنه تمت إعادة خياطة جميع الأوتار والعضلات حول مرفق الشاب المصاب وإنقاذ الطرف من البتر، وتجري متابعة المصاب بعد إجراء العمل الجراحي للتأكد من سلامة واستجابة الطرف.



