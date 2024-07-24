24-07-2024
تنفيذ 128 ألف مشروع طاقة متجددة
أعلن وزير الكهرباء غسان الزامل عن توزع مشاريع الطاقات المتجددة موزعة بين 70 ميغاوات شمسي و450 ميغاوات ريحي سيتم تنفيذها عن طريق وزارة الكهرباء “مشاريع مفتاح باليد”، إلى جانب 570 ميغاوات شمسي و360 ميغاوات ريحي وهي مشاريع القطاع الخاص التي سيتم ربطها مع شبكة النقل و200 ميغاوات شمسي و100 ميغاوات ريحي للقطاع الخاص أيضاً سيتم ربطها على شبكة التوزيع، يضاف 1000 ميغاوات شمسي و500 ميغاوات ريحي جميعها مشاريع غير مرتبطة على الشبكة – بجانب الطلب – إلى جانب 1200000 سخان شمسي.
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