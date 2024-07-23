 ماهو موعد افتتاح  طريق الـ M4 ” بين مناطق الحكومة السورية و المعارضة؟

أفادت مصادر من المعارضة السورية بأن دوريات عسكرية مشتركة روسية – تركية ستبدأ قريباً بالتحرك على طريق حلب – اللاذقية، المعروف بطريق “M4”. الدوريات ستغطي المقطع الذي يربط بلدة ترنبة غرب سراقب بتل حور في ريف اللاذقية الشمالي، بهدف إعادة فتح الطريق.

وجرى اجتماعاً بين الوفدين العسكريين الروسي والتركي في معبر ترنبة الأربعاء الماضي، حيث ناقشوا خطوات استئناف تسيير الدوريات المشتركة لضمان أمن الطريق، بعد توقفها منذ 20 أغسطس 2020.

وتوقعت المصادر أن يتم افتتاح الطريق “M4” قبل نهاية العام الجاري، وربما في نهاية أكتوبر المقبل أو في النصف الأول من نوفمبر القادم، إذا ما تم الإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة على الأرض.

الوطن