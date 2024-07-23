قريبا : تعرفة جديدة لأجور الأطباء في سورية

نقيب أطباء الأسنان زكريا الباشا في تصريح - اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والنقابة أنهت العمل بدراسة التعرفة الطبية الخاصة بأطباء الأسنان وبانتظار أن تصدر قريباً.

- النقابة في مؤتمرها السنوي الذي تم عقده مؤخراً رفعت الراتب التقاعدي لأطباء الأسنان المتقاعدين إلى 200 ألف بعدما كان 100 ألف أي إلى الضعف.

- رفع تعويض نهاية الخدمة إلى 20 مليوناً، بعدما كان أربعة ملايين ليرة، إضافة إلى رفع التعويض الصحي إلى نحو 15 مليون ليرة.

- عدد الأطباء الأسنان في سورية حالياً وصل إلى 25 ألف طبيب.



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