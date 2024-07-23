سرق سيارة طليقته من دمشق

تقدمت مواطنة ببلاغ يفيد بسرقة مركبتها الخاصة من نوع (هافي ميني) التي كانت مركونة بالقرب من منزلها في منطقة الفحامة.

وبعد تحقيقات مكثفة وجمع المعلومات، اشتبهت الشرطة في طليقها المدعو (محمد، ش)، الذي تم القبض عليه.

وبعد مواجهته بالأدلة، اعترف (محمد) بسرقة المركبة باستخدام مفتاح مطابق حصل عليه سابقاً نتيجة خلافات مادية بينه وبين طليقته.

كما أقر بأنه خبأ السيارة في منطقة جرمانا بريف دمشق.

بإرشاده، تمكنت الشرطة من استعادة المركبة وتسليمها إلى مالكتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وسيتم تقديم المتهم إلى القضاء المختص للنظر في قضيته.



صاحبة الجلالة



