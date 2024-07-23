أبرز مرشحي الديمقراطيين لمنافسة ترامب،

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد 21 يوليو/تموز 2024، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، مما وضع الولايات المتحدة في موقف غير مألوف وأثار تساؤلات حول أبرز المرشحين الذين سيواجهون دونالد ترامب.

بعد هذا القرار، يواجه الحزب الديمقراطي ضغوطاً كبيرة لاختيار خلف جديد لبايدن. وعلى الرغم من أن بايدن أعلن دعمه لنائبته كامالا هاريس كمرشحة الحزب، فإن القرار النهائي لا يعود له.

يُذكر أن بايدن هو أول رئيس يتخلى عن ترشيح حزبه لفترة جديدة منذ الرئيس ليندون جونسون في مارس 1968، وأول رئيس ينسحب من الانتخابات الرئاسية قبل شهر واحد فقط من المؤتمر الوطني لحزبه، وعلى بعد أربعة أشهر من الانتخابات.

يجد الحزب الديمقراطي نفسه أمام تحديات كبيرة، حيث تبقى أربعة أسابيع فقط على انعقاد مؤتمره الوطني في 19 أغسطس/آب لاختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية.

كما أن الانتخابات الرئاسية قريبة جداً، مما يستدعي من المرشح الجديد بذل جهود مضاعفة للترويج لحملته وبرنامجه الانتخابي.

قد يؤدي ذلك إلى مخاوف من أن عملية اختيار مرشح جديد قد تضيع مزيداً من الوقت وتسبب انقسامات داخل الحزب.



آلية اختيار المرشح

يتم اختيار مرشح الرئاسة عبر تصويت حوالي 4,000 مندوب في مؤتمر الحزب. كان بايدن قد جمع هذا العدد من المندوبين من خلال الفوز في الانتخابات التمهيدية في الولايات والأقاليم الأمريكية، وكان من المتوقع أن يصوتوا له في المؤتمر الوطني الديمقراطي.

ولكن بعد انسحابه، يمكن للمندوبين التصويت لأي شخص يرونه مناسباً.

إذا لم يتمكن أي مرشح من الحصول على الأغلبية، سيلجأ الحزب إلى ما يعرف بـ “مؤتمر الوسطاء”، حيث يتفاوض المندوبون مع قيادات الحزب لاختيار المرشح.

أبرز المرشحين لمنافسة ترامب

كامالا هاريس

نائبة الرئيس كامالا هاريس تُعد من أبرز المرشحين، ولكن ترشيحها يُعتبر مقامرة من الحزب الديمقراطي كونها أول امرأة أمريكية سوداء وآسيوية تترشح للرئاسة.

غافين نيوسوم

حاكم كاليفورنيا، نيوسوم، البالغ من العمر 56 عاماً، دعم بايدن بشكل ثابت وله طموحات رئاسية معلنة.

غريتشن ويتمر

حاكمة ميشيغان، غريتشن ويتمر، تُعد من أشد منتقدي ترامب وتمثل ولاية حاسمة في الانتخابات المقبلة.

جوش شابيرو

حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، يقود أكبر ولاية متأرجحة في الانتخابات الرئاسية ويُعتبر مرشحاً محتملاً.

أسماء أخرى

تشمل الأسماء الأخرى حاكم إلينوي جاي بي بريتزكر، حاكم ميريلاند ويس مور، حاكم كنتاكي آندي بشير، السناتور إيمي كلوبوشار، ووزير النقل بيت بوتيجيج.

التحديات المقبلة

يواجه الحزب الديمقراطي سباقاً مع الزمن لتحديد مرشحه النهائي ومواجهة التحديات التي قد تنجم عن هذا التحول المفاجئ في القيادة، مع الحفاظ على وحدة الحزب والاستعداد لمنافسة شرسة ضد دونالد ترامب في الانتخابات القادمة.

عربي بوست