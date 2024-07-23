مجموعة مسلحة تهاجم مركز شرطة بريف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية أن مجموعة مسلحة خارجة عن القانون قامت بترويع المواطنين وإثارة الفوضى في منطقة حفير الفوقا بريف دمشق، وهاجمت مركز الشرطة في المنطقة.

وأفادت الوزارة أن الوحدات الشرطية التابعة لقيادة شرطة ريف دمشق لاحقت المجموعة وأعادت الأمن إلى المنطقة.

وفي تصريح له على صفحة الوزارة على الفيسبوك، قال قائد شرطة محافظة ريف دمشق اللواء سليمان محمود: “إن مجموعة مسلحة خارجة عن القانون تسببت في الفترة الماضية بترويع المواطنين وإثارة الفوضى والشغب في المنطقة”.

وأضاف: “كما هاجمت المجموعة مركز شرطة حفير الفوقا بعد إلقاء القبض على أحد أبرز المطلوبين في البلدة، والذي كان بحقه العديد من إذاعات البحث في مختلف الجرائم الخطيرة”.

وأوضح اللواء محمود أن الوحدات الشرطية توجهت إلى البلدة لاستعادة الأمن والسيطرة على الموقف فوراً، حيث تمت مصادرة الأسلحة النارية التي استخدمتها المجموعة المسلحة في حصار الوحدة الشرطية وترويع المواطنين.

وأكد اللواء محمود أن الوحدات الشرطية تواصل جهودها للقبض على جميع المخلين بالأمن، مشدداً على أن وزارة الداخلية لن تسمح بترويع المواطنين أو ترهيبهم أو المساس بالوحدات الشرطية التي تعمل على خدمتهم وضمان أمنهم.

وتقدم قائد شرطة محافظة ريف دمشق بالشكر لجميع المواطنين الذين دعموا جهود الوحدات الشرطية، وكذلك إلى ضباط وصف ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي الذين أظهروا كفاءة عالية في معالجة الموقف.

الخبر