وفاة طفلة على يد والدها !

توفيت طفلة جراء التعذيب والضرب المبرح على يد والدها في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم السبت.

وأوضح المرصد أن والد الطفلة قام بربطها لساعات طويلة دون ملابس على سطح المنزل، مما عرضها لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير. كما ذكر أن الأب ضربها بقسوة وعذبها بشتى الوسائل حتى فارقت الحياة.

وأضاف المرصد أن الدافع وراء هذه الجريمة كان خلافاً بين الأب وزوجته الثانية.

وقد اعتقلت قوات الأمن في إدلب والد الطفلة لإجراء التحقيقات اللازمة، وتمت إحالته إلى القضاء المختص، بحسب المرصد.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أنه منذ بداية عام 2024، تم توثيق 42 حالة مشابهة أسفرت عن مقتل 31 شخصاً وإصابة 63 آخرين بجروح.

العربية نت