هاريس تبدأ حملتها الانتخابية

بدأت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، حملتها الرئاسية وأجرت عدة اتصالات لجمع التبرعات، وفق ما نقلت شبكة "آي بي سي" الأميركية عن مصدر مطلع.

وأعلنت هاريس، أنها ستبدأ حملتها خلال الأيام المقبلة، مشيرةً إلى أنها ستطرح اختلافات بين رؤيتها ورؤية مرشح الحزب الجمهوري، الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وقالت، في رسالة لمؤيديها، "أتشرف بالحصول على تأييد الرئيس، جو بايدن، لخوض الانتخابات وأسعى للفوز بها"، مضيفةً أنّ الظرف الحالي والانتخابات المقبلة ليست عادية، داعيةً الأميركيين إلى التبرع من أجل حملتها.

وكان بايدن، قد أعلن، أمس تنحّيه عن ترشّحه لانتخابات الرئاسة الأميركية المرتقبة في وقتٍ لاحق من هذا العام.

فيما أكد، عقب هذه الخطوة، دعمه الكامل لهاريس، كمرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة.

من جهته، علّق ترامب، على انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، بالقول إنّ "بايدن أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة على الإطلاق".

وأضاف ترامب: "أعتقد أنّ هزيمة نائبته هاريس ستكون أسهل من هزيمته".

