المقاومة العراقية تقصف هدفاً للعدو الإسرائيلي

22-07-2024

المقاومة العراقية تقصف هدفاً للعدو الإسرائيلي

أعلنت المقاومة العراقية أنها استهدفت يوم أمس الأحد 21/7/2024 هدفاً للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير.

وقالت المقاومة في بيان لها: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ استهدف مقاتلو المقاومة اليوم هدفاً حيوياً في إيلات أم الرشراش بالأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسير”.

وأكدت المقاومة استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وكانت المقاومة العراقية شنت أول أمس هجوماً على هدف عسكري للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة صاروخ مطور.

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