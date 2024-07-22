تعديل برنامج قطع الانترنت

22-07-2024

تعديل برنامج قطع الانترنت

عدلت الشركة السورية للاتصالات برنامج أوقات قطع شبكة الاتصالات الخلوية والإنترنت خلال امتحانات شهادة الثانوية بكل فروعها للدورة الثانية لعام 2024.

وأوضحت الشركة في بيانها الأحد، أن قطع الاتصالات يبدأ في أيام تقديم المواد الامتحانية من الساعة التاسعة وحتى العاشرة والنصف صباحاً كحد أقصى.

في حين إن برنامج قطع الإنترنت يبدأ من الساعة السابعة وحتى العاشرة والنصف صباحاً كحد أقصى، وذلك حسب المادة الامتحانية المقدمة، بحسب الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء جاء استجابة لطلب وزارة التربية من أجل تحقيق العدالة والنزاهة في سير العملية الامتحانية.

يذكر أن الشركة نشرت السبت، برنامج قطع الانترنت والاتصالات متضمناً أوقاتاً مختلفة تصل مدة القطع فيه حتى الساعة 11 صباحاً في عدد من المواد.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...