تعديل برنامج قطع الانترنت

عدلت الشركة السورية للاتصالات برنامج أوقات قطع شبكة الاتصالات الخلوية والإنترنت خلال امتحانات شهادة الثانوية بكل فروعها للدورة الثانية لعام 2024.

وأوضحت الشركة في بيانها الأحد، أن قطع الاتصالات يبدأ في أيام تقديم المواد الامتحانية من الساعة التاسعة وحتى العاشرة والنصف صباحاً كحد أقصى.

في حين إن برنامج قطع الإنترنت يبدأ من الساعة السابعة وحتى العاشرة والنصف صباحاً كحد أقصى، وذلك حسب المادة الامتحانية المقدمة، بحسب الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء جاء استجابة لطلب وزارة التربية من أجل تحقيق العدالة والنزاهة في سير العملية الامتحانية.

يذكر أن الشركة نشرت السبت، برنامج قطع الانترنت والاتصالات متضمناً أوقاتاً مختلفة تصل مدة القطع فيه حتى الساعة 11 صباحاً في عدد من المواد.