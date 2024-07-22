مقتل إمام مسجد بسبب أعمال الشعوذة

أقدم شخصان في دير الزور على قتل إمام أحد المساجد في قرية الشميطية، بحجة إخراج الجن من جسد شقيقة أحدهما بتحريض من أحد المشعوذين، بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي.

وبيّنت وزارة الداخلية أنّ “رجل في العقد الخامس من العمر دخل إلى المشفى مفارقاً الحياة بعد تعرضه لطلق ناري أمام منزله من قبل مجهولين على متن دراجة نارية، حيث تبين أنه يعمل إمام لأحد المساجد في قرية الشميطية بالريف الغربي للمحافظة وبالكشف الطبي توضّح أن سبب الوفاة هو توقف القلب والتنفس نتيجة لتعرضه لطلق ناري بالصدر”.

وأضافت وزارة الداخلية أنّه “تم التعرف على الفاعلين من خلال جمع المعلومات، وإلقاء القبض عليهما، حيث اعترفا بإقدامهم على قتل المغدور، بتحريض من قبل أحد المشعوذين بعد الذهاب إليه لأكثر من مرة بحجة إخراج الجن من جسد شقيقة أحدهما”.

وقالت وزارة الداخلية أنّ “المقبوض عليهما اعترفا بالجريمة بعد طلب مشعوذ ضرورة قتل إمام المسجد حتى يُقتل الجن، حيث قاما باستدراجه إلى خارج منزله مستخدمَين بندقية حربية، كما تم إلقاء القبض على صديقهم الذي أعطاهم البندقية، ووالد المقبوض عليه شقيق الفتاة بعد تبيّن أنه كان على معرفة بنية ولده على قتل المغدور وتحريضه على ارتكاب جريمة القتل”.

وختمت وزارة الداخلية أنه “تمت إذاعة البحث عن المشعوذ، وسيتم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم لتقديمهم إلى القضاء المختص”.

يذكر أنّ فرع الأمن الجنائي في دمشق ألقى القبض خلال عام 2021، على مشعوذ احتال على مواطن وسرق منه مصاغ ذهبي ومبلغ مالي بحجة شفاء مرض ابنته وإخراج الجن من منزلهم.