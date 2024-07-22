سوريا ترحب بقرار العدل الدولية حول فلسطين 

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانٍ، الأحد، بما يتعلق بقرار محكمة العدل الدولية بخصوص الوضع في فلسطين المحتلة، إنّ: ‘سوريا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية المتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي يقرّ بأن الوجود “الإسرائيلي” المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني”.

وأضافت الخارجية أنّ “سوريا تعتبر أن صدور هذا القرار المهم يشكل دافعاً للعمل الفوري على إنهاء هذا الاحتلال الغاصب، كما تشدد على وجوب تأكيد الإرادة الدولية بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال “الإسرائيلي” للأراضي الفلسطينية، وعدم تقديم العون أو المساعدة لاستمراره”.

وأكد بيان الخارجية أن “سوريا تعرب من جديد عن دعمها الكامل لنضال الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال، والتمتع بحقوقه الراسخة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ونيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.

وقالت وزارة الخارجية إنّ: “سوريا تشجب الانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية لهذا القرار، والذي يبرهن على إمعانها في توفير مظلة الحماية لهذا الكيان المحتل، ودعمها المستمر لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الآن الشعب الفلسطيني، ومنذ أكثر من تسعة أشهر”.

وكانت عقدت محكمة العدل الدولية، الجمعة، جلسة لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال “الإسرائيلي” للأراضي الفلسطينية، قالت فيه إنّ: “سياسة الاستيطان “الإسرائيلية” في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي، والأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضٍ ذات وحدة وسيادة يجب احترامها”.

يذكر أنّ سوريا أعربت عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية خلال كانون الأول الفائت، القاضي بفرض تدابير مؤقتة فورية لحماية الفلسطينيين، واعتبرته بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات “إسرائيل” من العقاب الذي استغلته على مدى عقود لارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين.