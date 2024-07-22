انخفاض غرام الذهب 26 ألف ليرة !

شهدت أسعار الذهب في سوريا انخفاضاً حاداً صباح اليوم السبت 20 يوليو، بعد الارتفاعات التاريخية التي سجلتها الأسبوع الماضي، لينخفض سعر غرام الذهب بنسبة 2.57%، بمقدار 26 ألف ليرة دفعة واحدة، متراجعاً من 1,013,000 ليرة سورية في 18 يوليو إلى 987,000 ليرة سورية.

وإنخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى 987 ألف ليرة لسعر المبيع و 986 ألف ليرة سورية لسعر الشراء، كما تراجع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط إلى 846 ألف ليرة سورية لسعر المبيع و 845 ألف ليرة لسعر الشراء.

و كذلك تراجع سعر الأونصة الذهبية السورية بشكل كبير بعد أن سجلت مستويات تاريخية و قياسية لامس سعرها الـ36 مليون و400 ألف ليرة لاول مرة، لتتراجع صباح اليوم إلى 35 مليون و 500 ألف ليرة بإنخفاض بمقدار 900 ألف ليرة عن يوم 18 يوليو الجاري.

كما تراجع سعر الليرة الذهبية السورية إلى 8 ملايين و 125 ألف ليرة سورية و الليرة الذهبية عيار 21 قيراط إنخفض سعرها إلى 8 ملايين و 125 ألف ليرة سورية و كذلك تراجع سعرها الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 8 ملايين و 275 ألف ليرة سورية.

من جهة أخرى، شددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، محذرة أصحاب المحال من شراء القطع الذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة.

وأكدت الجمعية على ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات لتفادي أي مشاكل محتملة في المستقبل.

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