حارس الفيلا يسرقها!

تقدم صاحب مزرعة في قرية منجيلا بشكوى إلى مركز الأمن الجنائي في منطقة الحفة بمحافظة اللاذقية، مبلّغاً عن سرقة محتويات فيلته الموجودة داخل المزرعة بعد تعرض نوافذها للخلع أثناء غيابه.

من خلال التحري وجمع الأدلة، اتجهت الشبهات نحو حارس المزرعة، المدعو (علي . ع). تم القبض عليه، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة، اعترف بمشاركة أبنائه (دريد وسارة) والحدث (شادي) المولود عام 2008، وزوجة ابنه (سهيلة . ر) في عملية اقتحام الفيلا عن طريق كسر نوافذها وسرقة محتوياتها.

كما اعترف بأن زوجته (سوزان . ج) قامت بنقل المسروقات إلى منزلهم باستخدام مركبة نوع “سوزوكي” وبيعها لعدة أشخاص.

بعد تدقيق القيود، تبين وجود مذكرتي بحث بحق (علي) بتهمة السرقة، وحكم بالسجن لمدة 15 عاماً على (دريد) بتهمة السرقة الموصوفة وثلاث مذكرات بحث أخرى بحقه بنفس التهمة.

كما تبين أن (شادي) مطلوب لشرطة منطقة اللاذقية. وأثناء التحقيق الموسع معهم من قبل فرع الأمن الجنائي في اللاذقية، اعترفوا بسرقة الفيلا وبيع جزء من المسروقات لأشخاص هاربين.

تم حجز المركبة المستخدمة في نقل المسروقات واسترداد معظم المسروقات. ولا تزال الأبحاث جارية للقبض على المتوارين، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية