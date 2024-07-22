القبض على شبكة لصوص خطوط النفط

في إطار التحقيق في حادثة الاعتداء الأخيرة التي وقعت بالقرب من قرية أم قهوة التابعة لناحية الفرقلس حمص، حيث قام أشخاص مجهولون بالتعدي على خط النفط وسرقة مواد نفطية منه عن طريق إحداث ثقوب باستخدام أدوات قص ولحام ومطارق ومولدة كهربائية، مما أدى إلى نشوب حريق واحتراق شاحنة تجر خلفها صهريج.

تم العثور على جثة متفحمة تعود للمدعو (عبد الرزاق . د). وبعد المتابعة والتحري ونصب كمين في أطراف البادية، تمكنت الجهات المختصة من القبض على شخصين من أفراد هذه المجموعة.

واعترف الشخصان أثناء التحقيق بما نُسب إليهما، وأدّليا بمعلومات أدت إلى توقيف خمسة أشخاص آخرين شاركوا في إخفاء المشتقات النفطية المسروقة والتستر على الجرائم. هؤلاء هم (عبد الكريم . د) و(سامر . ش) و(حيدر . ع) و(عبد الرحمن . ع) و(علي . ع).

وبالكشف على المركبة المحترقة، تبين أنها غير مسجلة في مديريات النقل.

التحقيقات والأبحاث ما زالت مستمرة لإلقاء القبض على باقي أفراد المجموعة، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية