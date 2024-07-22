خططوا لسرقة منزل في ريف جبلة وقتل من فيه

أبلغت شرطة ناحية القطيلبية التابعة لمديرية منطقة جبلة في اللاذقية عن نقل سيدة ووالدتها إلى المستشفى بواسطة الجوار بعد تعرضهما لاعتداء وسرقة من قبل مجهولين اقتحموا منزلهما في قرية الربوة بعد منتصف الليل.

وبعد متابعة التحقيقات وجمع المعلومات، تمكنت الشرطة بالتعاون مع شرطة منطقة جبلة من التعرف على الجناة واعتقالهم.

المتهمون هم (علي. غ) وشقيقه (حيدرة)، (غدير. ع)، و(علي. ت).

اعترفوا بالتخطيط المسبق للسرقة حيث توجهوا إلى المنزل بعد منتصف الليل على متن دراجة نارية مهربة.

دخل اثنان من المتهمين المنزل بينما بقي الآخران للمراقبة.

عند استيقاظ إحدى السيدتين، قاموا بضربها بزجاجة نرجيلة على رأسها وخنقها حتى فقدت وعيها، وسلبوا منها ستة أساور ذهبية.

عندما استيقظت والدتها، قام (علي) بضربها على رأسها وسلب خاتمها بعد كسر إصبعها.

تقاسم الجناة المسروقات بينهم وباعوا إحدى الأساور عبر شخص يدعى (محمود. م) الذي اعترف بما نُسب إليه بعد اعتقاله.

تم استرداد كامل المصاغ الذهبي وحجز الدراجة النارية، وسيتم تقديم الجناة إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية



