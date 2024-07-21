الخارجية: الاعتداءات “الإسرائيلية” تجر المنطقة لمواجهة شاملة لا تُحمد عقباها

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانٍ لها، أنه بعد الاعتداءات الصهيونية على اليمن فإن كيان الاحتلال باعتداءاته يجر المنطقة نحو مواجهة شاملة لا تُحمد عقباها.



وقالت الخارجية في بيانها“صعّد كيان الاحتلال “الإسرائيلي” يوم السبت، من اعتداءاته السافرة في المنطقة، التي كان من ضمنها العدوان على اليمن الشقيق، وذلك عبر استهداف عدة منشآت مدنية سقط جراءها عدد من الشهداء وعشرات المصابين”.



وتابع بيان الخارجية أن “الجمهورية العربية السورية إذ تُدين بشدة هذا الاعتداء الآثم، فإنها تعرب عن تضامنها مع الشعب اليمني، وتعتبر هذه الأعمال الإجرامية “الإسرائيلية” دليلاً على حالة الإفلاس واليأس التي وصل إليها هذا الكيان بعد تسعة أشهر من القتل والتدمير وحرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين”.



وأكمل بيان الخارجية “سوريا تؤكّد أن الكيان الصهيوني يعتقد واهماً بأن هذه الممارسات الإجرامية على اليمن الشقيق ستوقفه عن مساندته للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة”.



وختم بيان الوزارة بأن سوريا “تجدد تحذيرها من التداعيات الخطيرة لكل تلك الاعتداءات “الإسرائيلية”، التي تهدف إلى جرّ منطقة الشرق الأوسط برمتها إلى مواجهة شاملة لن تحمد عقباها، وتدعو إلى تدخل دولي عاجل للجم رعونة قادة هذا الكيان الغاصب وداعميهم”.



يذكر أن كيان الاحتلال شن السبت، عدواناً طال مدينة الحديدة على البحر الأحمر غرب اليمن بطائرات “F35″، حيث استهدفت الغارات خزانات الوقود في الميناء، ما أدّى لاشتعال النيران فيه، عدا عن ارتقاء العشرات ما بين شهيد وجريح.