الحرارة في الخليج العربي تصل إلى مستويات خطرة

شهدت منطقة الخليج العربي هذا الأسبوع ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة، مما جعل الأجواء لا تطاق وتهدد الحياة، وفقاً لتقرير أمريكي.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن هذا الارتفاع القياسي في درجات الحرارة والرطوبة الشديدة في منطقة الخليج ناتج عن ارتفاع حرارة مياه البحر وتغير المناخ الناتج عن النشاط البشري.

بحسب التقرير، سجلت مدينة عسلوية في إيران 42 درجة مئوية الأربعاء الماضي، و41 درجة مئوية الخميس، مع وصول مؤشر الحرارة (الذي يأخذ الرطوبة في الاعتبار) إلى 65 درجة مئوية في كلا اليومين.

وفي دبي، وصلت درجة الحرارة الثلاثاء الماضي، إلى 45 درجة مئوية، مع مؤشر حرارة بلغ 62 درجة مئوية.

من بين مؤشرات الحرارة الشديدة الأخرى التي سجلت في الأيام الأخيرة:



61 درجة مئوية في أبو ظبي

58 درجة مئوية في قاعدة خصب الجوية في سلطنة عمان

52 درجة مئوية في العراق والكويت

51 درجة مئوية في الأحساء بالسعودية

وأشار التقرير إلى أن نقاط الندى، وهي مقياس للرطوبة، تراوحت بين 27 إلى 32 درجة مئوية هذا الأسبوع.

نتيجة للرطوبة العالية، ظلت درجات الحرارة الدنيا أثناء الليل مرتفعة بشكل استثنائي، إذ تجاوزت في كثير من الأحيان 29 درجة مئوية.

في إيرانشار بإيران، وصلت درجة الحرارة ليلة الأربعاء الماضي إلى 36 درجة مئوية، ما جعلها أكثر ليالي شهر يوليو/ تموز 2024 حرارة على الإطلاق.

وحدد الباحثون منطقة الخليج العربي كواحدة من المناطق التي من المرجح أن تتجاوز بانتظام عتبات الحرارة التي تهدد الحياة خلال الثلاثين إلى الخمسين عاماً المقبلة.



سيوتنيك عربي