قرار لبناني يحرم آلاف السوريين من زيارة بلادهم عبر لبنان

تداولت وسائل إعلام محلية لبنانية، تعميماً للأمن العام اللبناني يطالب بتطبيق قرار صادر منذ 2016، يمنع نقل السوريين الذين غادروا تركيا بطرق غير شرعية إلى أوروبا عبر لبنان.

ووفقاً للتعميم، وجهت وزارة الداخلية والبلديات في لبنان، ممثلة بالمديرية العامة للأمن العام، جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي بعدم نقل السوريين الذين غادروا تركيا “خلسة” إلى أوروبا.

وأشار التعميم إلى أنه في حال اكتشاف مخالفة، سيتم إعادة المسافر السوري فوراً على متن الطائرة، وستتحمل شركة الطيران تكاليف الإعادة والغرامات المالية.

وربط الأمن العام هذا التعميم بقرار سابق صادر في 10 آذار 2016، والذي يتضمن نفس الإجراءات، مما يعني أن السوريين اللاجئين في أوروبا عبر تركيا لن يستطيعوا الوصول إلى لبنان بناءً على محتوى التعميم.

يذكر أن تركيا كانت محطة عبور للاجئين السوريين المتجهين إلى أوروبا، ومع تطبيق هذا القرار، سيتم حرمان ملايين السوريين الحاصلين على إقامة أو جنسية أوروبية من زيارة بلدهم عبر رحلات الطيران التي تهبط في لبنان ومنها إلى سوريا براً.



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