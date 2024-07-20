أكبر 10 دول منتجة ومصدرة و مستوردة للحرير الطبيعي في العالم.. سوريا الثالثة عربياً 

فيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للحرير الطبيعي الخام في العالم عام 2022 وفق ما ذكرت "اللجنة الدولية لتربية دودة القز" وهي منظمة حكومية دولية مسجلة لدى الأمم المتحدة، وتعمل على تطوير صناعة تربية دودة القز والحرير في العالم.

وكذلك وفق ما ذكرت دراسة علمية تناولت إنتاج الحرير الخام في العالم منذ عام 2011 وحتى عام 2022.

الصين: 50 ألف طن متري

الهند: 36.6 ألف طن متري

أوزبكستان: 2037 طن متري

فيتنام: 1067 طن متري

تايلند: 435 طنا متريا

البرازيل: 375 طنا متريا

كوريا الشمالية: 370 طنا متريا

إيران: 275 طنا متريا

بنغلاديش: 35 طنا متريا اليابان: 10 أطنان مترية

أكبر 10 دول مصدرة للحرير الطبيعي في العالم

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مصدرة للحرير الطبيعي في العالم عام 2022 مقومة بالدولار الأميركي وفق ما ذكرت منصة "أو إيه سي وورلد".

الصين: 914 مليون دولار (47.9% من الحرير المصدر في العالم)

إيطاليا: 264 مليون دولار (13.8%)

فيتنام: 148 مليون دولار (7.76%)

أوزبكستان: 94.1 مليون دولار (4.93%)

رومانيا: 87.3 مليون دولار (4.57%)

الهند: 86 مليون دولار (4.51%)

فرنسا: 49.2 مليون دولار (2.58%)

البرازيل: 37 مليون دولار (1.94%)

اليابان: 32.2 مليون دولار (1.69%)

كوريا الجنوبية: 29.6 مليون دولار (1.55%)

أكبر 10 دول مستوردة للحرير الطبيعي في العالم

إيطاليا: 323 مليون دولار (16.9%)

الهند: 305 ملايين دولار (16%)

فرنسا: 112 مليون دولار (5.86%)

اليابان: 102 مليون دولار (5.33%)

رومانيا: 87.3 مليون دولار (5%)

فيتنام: 90.7 مليون دولار (4.75%)

الصين: 90.7 مليون دولار (4.75%)

الولايات المتحدة: 72.8 مليون دولار (3.81%)

باكستان: 60.1 مليون دولار (3.15%)

طاجيكستان: 43.6 مليون دولار (2.28%)

أكبر 3 دول عربية منتجة للحرير الطبيعي

لا يوجد اهتمام قوي بإنتاج الحرير في المنطقة العربية، وتستورد معظم الدول العربية ما تحتاجه من الحرير لصناعتها النسيجية من الأسواق العالمية. وفيما يلي قائمة بأكبر 3 دول عربية منتجة للحرير عام 2021 وفق ما ذكرت "اللجنة الدولية لتربية دودة القز".

مصر: 2 طن متري

تونس: 2 طن متري

سوريا: 1 طن متري