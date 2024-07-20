الحرارة أعلى من معدلاتها والجو حار بشكل عام

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي/3-5/ درجات مئوية، و الجو حاراً وصحواً بشكلٍ عام، وفقةما ذكرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها ليوم السبت.

وقالت المديرية إن الجو يكون صحواً إلى غائم جزئياً على المناطق الساحلية مع فرصة ضعيفة لهطل امطار محلية خفيفة في تلك المنطقة سديمياً مغبراً وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وبحسب الأرصاد، تكون الرياح جنوبية غربية على المنطقة الساحلية والجنوبية وغربية الى شمالية غربية على باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 65 كم/ سا خاصة على المناطق الوسطى والشرقية تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحول طقس الأحد، توقعت المديرية أن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي/4-6/ درجات مئوية، و الجو حاراً وصحواً بشكلٍ عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة على المناطق الساحلية، سديمياً مغبراً وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح جنوبية غربية على المنطقة الساحلية والجنوبية وغربية الى شمالية غربية على باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 55 كم/ سا خاصة على المناطق الوسطى والشرقية تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت المديرية في نشرتها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة (11-17)، ومن خطورة إشعال النار وخاصة في المناطق الزراعية والحراجية والغابات وإبلاغ الجهات المختصة عند حدوثها.

كما نبهت لضرورة عدم ترك الأشياء القابلة للاشتعال في الأماكن المغلقة والمعرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس، ومن تدني مستوى الرؤيا الأفقية بسبب الاتربة المثارة بفعل الرياح خاصةً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.