ما حقيقة انتشار فيروسات تصيب الجهاز التنفسي وتحتاج إلى فترة طويلة للشفاء؟

حذر الدكتور وحيد رجب بك، رئيس شعبة الأمراض الإنتانية في مستشفى المواساة الجامعي بدمشق، من المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول انتشار فيروسات تصيب الجهاز التنفسي وتستغرق فترة طويلة للشفاء.

وأكد الدكتور رجب بك أن وجود فيروسات تنفسية مثل فيروس كورونا أمر طبيعي، حيث أصبح كورونا جزءاً من فيروسات الإنفلونزا الموسمية.

وأوضح أن الفيروس ينتشر في سوريا بأعداد قليلة، ولا توجد جائحة أو وفيات، مشيراً إلى أن أغلب ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وأضاف الدكتور رجب بك أن الفيروسات الموسمية، بما في ذلك كورونا، يمكن تمييزها من خلال التحاليل التي يجريها مركز الأمراض السارية والمزمنة.



وأكد عدم وجود فيروسات تسبب أعراض مرضية تدوم لأكثر من شهرين، موضحاً أن بعض فيروسات كورونا السابقة كانت تحتاج لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أيام لظهور الأعراض، لكن المتحورات الحالية قد تستغرق أكثر من 10 أيام.

وأوضح الدكتور رجب بك أن فيروس كورونا يحتاج إلى فترة أطول للشفاء بسبب تأثيره على مستويات البروتين التفاعلي (CRP) في الجسم، الذي يُنتجه الكبد استجابةً للالتهاب.

وأشار إلى أن الإنفلونزا العادية لا ترفع مستويات هذا البروتين إلا في حالة حدوث مضاعفات.

واختتم الدكتور رجب بك بالتأكيد على أن الإصابات بفيروس كورونا ومتحوراته في سوريا حالياً بسيطة، ولا توجد نسبة وفيات تُذكر، وذلك وفق الملاحظات السريرية في العيادات والمشافي.

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