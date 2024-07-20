حماة ...ضبط مركبتين نقل داخلي للتلاعب بأجهزة الـ(GPS) 

من خلال متابعة فرع المرور بحماة لخطوط النقل الداخلي والخارجي ومتابعة عمل أجهزة الـ(GPS) اشتبهت إحدى دوريات قسم مباحث المرور في حماة بميكرو باص / سرفيس/ نوع (كيا) متوقف عن العمل والسائق بداخله وبتحري المركبة لم يعثر على جهاز الـ ( GPS ) وعثر على كمية من مادة المازوت موضوعة خلف المقاعد، حيث تم إحضاره مع المركبة إلى مركز الفرع وبالتحقيق مع السائق اعترف بإقدامه على فك الجهاز وتركيبه على مركبة أخرى تعمل على نفس الخط وبالبحث عن المركبة الثانية تم العثور عليها وإحضارها إلى الفرع مع سائقها وبتحريها عثر بداخلها على جهازين (GPS)،وكمية من مادة المازوت موضوعة خلف المقاعد وبالتحقيق مع المقبوض عليهما اعترفا بقيامهما بالتلاعب بأجهزة الـ(GPS) والحصول على مخصصات المركبتين من مادة المازوت بطريقة غير مشروعة وبيعها بالسوق السوداء مقابل المنفعة المادية.

تم اتخاذ الاجراءات اللازمة وحجز المركبتين أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.