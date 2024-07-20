جامعة حماة تتقدم 201 مرتبة وفق تصنيف موقع الويب ماتريكس

بيَّنَ رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرزاق سالم ، أن جامعة حماة تقدمت وفق تصنيف الويب ماتريكس تموز 2024 لتحتل المرتبة 6812 عالمياً متقدمة 201 مرتبة عن التصنيف السابق والبالغ 7013 على مستوى العالم واحتلت المرتبة 10 على مستوى الجامعات السورية الحكومية والخاصة ومؤسسات البحث العلمي في سورية و عددها 43 .

وأوضح أن هذا التقدم جاء نتيجة الجهود المبذولة في سبيل تحسين موقع جامعة حماة وسمعتها، وجودة المخرجات التعليمية التي تنتج عنها.

فقد تم التركيز على الأبحاث العلمية ودعمها واحتضان العديد من المؤتمرات العلمية وورشات العمل، وكذلك تحقيق دخول أكبر عدد ممكن من الزوار يومياً على الموقع الرسمي للجامعة.

ولفت إلى أن جامعة حماة أخذت على عاتقها ومنذ تأسيسها تحقيق شعار ربط الجامعة بالمجتمع هدفاً منشوداً لها، وكذلك الاستجابة لأهم معايير ومتطلبات البحث العلمي والتواصل مع مختلف القطاعات، عدا عن أهمية البحث العلمي ونشر الأبحاث العلمية والاهتمام بجميع المناحي التي تنعكس إيجابياً على مستوى الجامعة ورفع سويتها وتصنيفها العالمي.

وأشار الدكتور سالم إلى أن تصنيف «ويب ماتريكس» هو تصنيف عالمي مشهور يصدر عن فريق بحث يتبع أكبر مركز أبحاث عالمي، ويهدف إلى تشجيع نشر المعلومات على مواقع الجامعات، وهو يصنف الجامعات بحسب المعلومات عنها وذات العلاقة بها والمتوافرة في مواقعها على الانترنت.

وهذا التصنيف يصدر منذ عام 2004 بشكل نصف سنوي (كانون الثاني وتموز )، ويغطي أكثر من 17 ألف من مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم منها نحو 500 جامعة في العالم العربي، ويقوم بتصنيف أول 31606 جامعات على المستوى العالم.

الوطن

