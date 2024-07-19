أسواق الطاقة الشمسية: لا ضوابط في الأسعار وأرباح التجار تصل إلى 100%

أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا، عبد الرزاق حبزه، أن عدم وجود ضوابط لأسعار تركيب ألواح الطاقة الشمسية يكشف اختلاقات كبيرة في الأسعار، حيث يتراوح سعر اللوح الشمسي بمليون ليرة بين محل وآخر.

وأشار إلى أن التجار يحققون أرباحًا تصل إلى 100% في القطعة الواحدة، مما يعكس وضعية السوق وغياب تام للرقابة الفعالة على الأسعار في هذا القطاع الحيوي.

وتشهد المدن والأرياف السورية طلبا متزايدا على تركيب منظومات الطاقة البديلة مع ازدياد ساعات انقطاع التيار الكهربائي .

ولفت حبزه إلى انتشار أنواع كثيرة في الأسواق الكثير منها ذو جودة رديئة ومجهول المصدر حيث تم اكتشاف مشكلات خطرة في العديد من الأنواع بعد شرائها منها ما يتعلق بناقلية التيار الكهربائي إضافة إلى وجود غش بالوصلات الكهربائية إذ يتم تصنيعها من الحديد بدلاً من النحاس ما يتسبب بارتفاع درجات الحرارة بشكل غير سليم كما تم اكتشاف بطاريات معاد تدويرها من البطاريات القديمة.

وأشار إلى ورود العديد من الشكاوى من المواطنين بسبب تعرضهم للغش إذ وصلت إليه شكوى من أحد المواطنين بأن منظومة الطاقة لديه التي قام بتركيبها بـ20 مليون ليرة لم تعد تعمل لديه وعندما عاود الاتصال بالجهة التي قامت ببيعه التجهيزات فوجئ بأنها امتنعت عن الرد على اتصالاته وفق ما ورد في صحيفة الوطن المحلية.

ورأى حبزه أن الجهات الحكومية مقصرة بموضوع فرض الرقابة على محال بيع مستلزمات الطاقة البديلة إذ يجب عليها أن تقدم المزيد من الانتباه والمراقبة والتسهيلات لكون تركيب هذه الألواح أصبح أمراً شائعاً ولم يعد محصوراً بفئة معينة.