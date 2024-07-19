أكثر من 16 ألف اعتراض على نتائج الثانوية العامة في دمشق

كشف مصدر في مديرية تربية دمشق أنها استقبلت أكثر من 16 ألف اعتراض على نتائج الثانوية أكثرها لمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء للفرع العلمي واللغة العربية والفلسفة والجغرافيا للفرع الأدبي.

وبلغ عدد اعتراضات الفرع العلمي 14 ألف اعتراض بينما بلغت اعتراضات الأدبي 1790 اعتراض والثانوية الصناعية 340 والتجارية 130 والشرعية 52 والنسوية 56 طلب اعـتراض حسب موقع أثر بريس المحلي .

واعتبر المصدر أن التربية تقوم بعملها بهذا الخصوص وفق الأسس المتبعة بالوزارة بالتنسيق مع تربية المحافظة التي تم التصحيح فيها مع التأكيد بأن الطالب سيحصل على حقه من خلال المتابعة والتدقيق عبر اللجان المكلفة بذلك.