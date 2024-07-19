نفي شائعة تجهيز البحرين لإرسال طائرات نقل ركاب إلى سوريا

نفى مدير عام السورية للطيران، حاتم كباس، بشدة الأخبار المتداولة حول نية دولة البحرين تجهيز طائرات نقل ركاب لإرسالها إلى سوريا.

وأكد كباس أن هذه الشائعات غير صحيحة، معتبرًا أنها محاولة لتشويش على عملية عودة التشغيل بين البلدين، وأن أي مستجدات بهذا الشأن ستُعلن عبر القنوات الرسمية لأنها خطوات إيجابية.

وكانت وسائل الإعلام قد تداولت معلومات عن تجهيز 4 طائرات بحرينية للإرسال إلى سوريا تدريجيًا، إضافة إلى خطط لإنشاء شركة طيران جديدة في البلاد.