جامعة دمشق تتقدّم 228 مرتبة سنوية ضمن النسخة الكلية من تصنيف الويبومتريكس العالمي

قال رئيس جامعة دمشق، الأستاذ الدكتور “محمد أسامة الجبان” إن “جامعة دمشق تقدّمت 228 مرتبة سنوية ضمن النسخة الكلية من تصنيف (الويبومتريكس) العالمي، لتصبح في المركز 2880 وفق نسخة الشهر السادس منه”.

وأوضح الدكتور “الجبان”، أن “الجامعة تقدّمت بمعدل 112 مرتبة عن النسخة السابقة منه، علماً أنه سبق وأن وصلت لأول مرة إلى المركز 2902 ضمن معيار التميّز من هذا التصنيف، وهو المعيار المعتمد على البحث العلمي النوعي”.

وأضاف الدكتور “الجبان”، في حديثه أن “جامعة دمشق أصبحت وللمرة الأولى في المركز الأول على الجامعات والمراكز البحثية السورية في جميع المعايير وفي النسخة الكلية من التصنيف”.

ووجّه الدكتور “الجبان” الشكر لجميع الباحثين اللذين قاموا بنشر أوراق بحثية علمية في المجلات العالمية المرموقة والمفهرسة وفق قواعد البيانات العالمية، ولكل من ساهم بهذا الإنجاز.

ونالت جامعة دمشق، في كانون الثاني الماضي، المرتبة 1876 عالمياً ضمن معيار الشفافية من تصنيف “الويبومتريكس”، لتكون المرة الأولى التي تتواجد فيها جامعة سورية ضمن أفضل ألفي جامعة عالمياً في هذا المعيار من تصنيف الجامعات، بحسب ما قاله نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي، الدكتور “محمد فراس الحناوي”، لتلفزيون الخبر، حينها.

وتأسس تقييم “ويبومتريكس” عام 2004، ويهدف إلى تقديم تغطية كاملة لمؤسسات التعليم العالي (HEI’s) بغض النظر عن الدولة أو التخصص، وهو حالياً يصنّف 30,000 من مؤسسات التعليم العالي عالمياً في أكثر من 200 دولة، علماً أن الهدف الرئيسي لتقييمه هو الحث على الوصول إلى المعلومات التي تنشرها هذه الجامعات بسهولة.

يُذكر أن جامعة دمشق عادت إلى تصنيف “الغرين” العالمي، والمعروف بـ”green u” عام 2023، بعد أن خرجت منه عام 2018، لتحتل المرتبة 972 عالمياً، والأولى محلياً، وفق تصريح سابق لنائب رئيس الجامعة.



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