الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات تصدر بياناً بعد الخلل التقني الذي أصاب نظام Windows

أعلنت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات أن خللاً أصاب نظام تشغيل Windows العائد لشركة مايكروسوفتMicrosoft أدى إلى توقف عمل مرافق ومنصات وبرامج وخدمات حول العالم.



وبينت الهيئة، وفق ما نشرت وزارة الاتصالات والتقانة على معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل، أن هذا الخلل يؤدي إلى ظهور الشاشة الزرقاء وعدم إمكانية إقلاع نظام التشغيل Windows بعدها.

وأوضحت الهيئة، أنه وفقاً لمتابعة عدة تقارير حول هذا الخلل أشارت التقارير إلى أن الخلل وقع بعد تحديث برمجيات تعود لمنصة شركة الحماية العالمية crowdstrike، لافتةً أن المنصة المذكورة غير مستخدمة في الجمهورية العربية السورية.

ونوهت الهيئة إلى ضرورة الانتباه ومراقبة عمل نظم تشغيل Windows وعدم السماح بإعادة إقلاعها لتنصيب التحديثات، مع التأكيد على ضرورة تعطيل التحديث والترقية الخاص بنظام التشغيلwindows، ريثما تحدد الشركة المطورة Microsoft سبب المشكلة بشكل دقيق، وتتمكن من حلها.

وأكدت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات أنه بحال حدوث هذا الخلل يمكن للمواطنين إبلاغها على الأرقام: 011-3937032 011-3937033 011-3937034 رباعي: 4839 أو عبر البريد الإلكتروني [Infosec@naits.gov.sy](mailto:Infosec@naits.gov.sy)