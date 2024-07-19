وفاة سيدة وإصابة 21 آخرين جراء تدهور مركبة في مشتى الحلو

توفيت سيدة وأصيب نحو 21 شخصاً، جراء تدهور مركبة “نصف بولمان” صباح الجمعة، على الطريق المحوري لبلدة مشتى الحلو قرب مفرق بقرعونة في محافظة طرطوس.

وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس الدكتور إسكندر عمار أن المشفى استقبلت 22 شخصاً، منهم شخص واحد متوفى و21 حالة بين الخطيرة ومتوسطة الخطورة، حيث يتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.

وكانت المركبة قادمة من حمص إلى منطقة مشتى الحلو، ويجري التحقيق من قبل الجهات المعنية لتحديد أسباب الحادث.

يذكر أن 10 أشخاص توفوا وأصيب 23 آخرين بجروح متفاوتة، في السابع من الشهر الجاري إثر حادث سير قرب كازية المكحل على تحويلة حمص – طرطوس.

وكان توفي 6 أشخاص وأصيب آخرين بجروح بين الخفيفة والمتوسطة نتيجة تعرّض باص بولمان نقل جماعي قادم من حلب باتجاه اللاذقية إلى حادث سير على أوتستراد اللاذقية -طرطوس بالقرب من مفرق الجوبة، منتصف حزيران الفائت.

