وفاة سوريين وإصابة آخرين خلال مطاردة الجيش اللبناني

لقى شخصان سوريان حتفهما وأصيب آخرون إثر انقلاب سيارتهم أثناء مطاردتهم من قبل دورية للجيش اللبناني في منطقة عكار.

أوضح الجيش اللبناني في بيان له أنه “ليل الثلاثاء – الأربعاء، حاولت دورية من الجيش توقيف 16 سورياً داخل سيارة رباعية الدفع في بلدة الشيخ لار – عكار، بعد دخولهم الأراضي اللبنانية بشكل غير قانوني.

وحاول السائق، المدعو (و.ش.)، الفرار مما أدى إلى انقلاب السيارة”.

تم نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة للعلاج، ولكن السائق وأحد الركاب توفيا متأثرين بجروحهما.

وأشار الجيش إلى أن التحقيقات مع الموقوفين بدأت بإشراف القضاء المختص.

يُذكر أن السوريين في لبنان يواجهون تضييقات وتمييزاً عنصرياً من قبل بعض الأطراف اللبنانية على خلفيات سياسية، وصلت إلى حد حرق مخيماتهم ومحاولة تهجيرهم من أماكن إقامتهم. كما تعرضت أموالهم للسرقة من قبل بعض المصارف اللبنانية عقب الأزمة المالية الأخيرة.

ويستضيف لبنان حوالي مليون ونصف مليون لاجئ سوري مسجلين رسمياً، وفقاً للإحصائيات اللبنانية والدولية، الذين فروا من الحرب في بلادهم.



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