18-07-2024
مقـتل قائد لواء الجبل مرهج الجرماني في السويداء بظروف غامضة
قتل مجهولون، فجر الأربعاء، قائد فصيل “لواء الجبل” المحلي، مرهج الجرماني، في محافظة السويداء جنوبي سورية.
وأكدت شبكات محلية في السويداء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن مجموعة دخلت منزل الجرماني وأطلقت النار عليه من إحدى النوافذ أثناء نومه.
وتجمع عدد من الوفود عند بيته، حيث سُمعت أصوات إطلاق نار خلال تشييع جثمانه.
يضم فصيل “لواء الجبل” عدداً من الأفراد مجهزين بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وهو معروف بمهاجمته لمؤسسات الدولة السورية، وفقاً للتقارير المحلية في السويداء.
أثر برس
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