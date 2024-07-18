أنباء عن اعتزام البحرين تزويد سوريا بالطائرات

أفادت تقارير إعلامية بأن البحرين تعتزم تقديم دعم لسوريا من خلال تزويدها بطائرات نقل ركاب، وذلك في إطار مساعي إعادة انضمامها إلى المنظمة العربية للطيران المدني.

ووفقًا لموقع “نورث برس”، أفادت مصادر في مطاري دمشق والقامشلي بأن البحرين تخطط لإرسال أربع طائرات على مراحل، مع العمل على تأسيس شركة طيران جديدة في سوريا.

كما ذكرت المصادر أن شركة بحرينية متخصصة في صيانة الطائرات ستتولى إصلاح وصيانة الطائرات السورية. وأشارت إلى أن البحرين والسعودية أرسلتا قطع غيار قبل موسم الحج لإصلاح الطائرات السورية التي لم تكن تتوفر لها قطع غيار بسبب العقوبات.

من ناحية أخرى، نفى مدير عام السورية للطيران عبر صفحات إخبارية محلية صحة الأخبار المتداولة بشأن نية البحرين تجهيز طائرات ركاب لإرسالها إلى سوريا.

في 6 يوليو، شاركت سوريا في اجتماعات المنظمة العربية للطيران المدني، حيث أعلنت وزارة النقل عن انتخاب سوريا ضمن اللجنة العربية للسلامة الجوية، وهي من اللجان الهامة في المنظمة.

وفي هذا السياق، دعت المؤسسة العامة للطيران المدني السورية شركات الطيران العربية لاستخدام الأجواء والمطارات السورية، مشيرة إلى موافقة البحرين على تنفيذ رحلات بين دمشق والمنامة.

وكشف المدير العام للمؤسسة، باسم منصور، عن موافقة سلطة الطيران المدني في البحرين على تشغيل رحلات بين دمشق والمنامة بعد الانتهاء من التحضيرات اللازمة لدى الخطوط الجوية السورية.

وأكد أن العودة إلى المنظمة العربية للطيران المدني ستسهم بشكل كبير في تطوير قطاع النقل الجوي السوري، وتشكل دعوة مفتوحة لشركات الطيران العربية للعمل في الأجواء والمطارات السورية.