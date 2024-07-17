الداخلية تنفي وجود حالات اختطاف في حي الميدان الدمشقي

نفت وزارة الداخلية يوم الأربعاء صحة المعلومات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع عدة حالات اختطاف في منطقة الميدان بدمشق والمناطق المحيطة بها.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه بعد التحقق، تبيّن أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يتم تلقي أي بلاغ أو إخطار بهذا الشأن في قسم شرطة الميدان بدمشق.

وأكدت الوزارة في بيانها أن دوريات الشرطة منتشرة في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية في منطقة الميدان والمناطق المحيطة، وهي جاهزة للتعامل مع أي طارئ فور حدوثه لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وطالبت الوزارة صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أي أخبار دون التأكد من مصادرها الحقيقية، خاصة تلك التي تتعلق بأمن وسلامة المواطنين، لتجنب المساءلة القانونية.