تسريح دفعة جديدة من الضباط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، الأربعاء، أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاستدعاء للضباط الاحتياطيين ولصف الضباط والأفراد الاحتياطيين وفق مجموعة من الشروط.
وأوضحت القيادة العامة للجيش في بيان، أنه “يُنهى استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1-9-2024 لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31-8-2024 ضمناً”.
وأضافت في بيانها، أنه “يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1-9-2024 لكل من يتم خمس سنوات ونصف وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31-8-2024 ضمناً”.
وتابعت قيادة الجيش، أنه “يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1-9-2024 لكل من بلغ سن الـ38 ويتم سنتين وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ31-8-2024 ضمناً”.
وأردفت قيادة الجيش، أن “التسريح لاحقاً لمن سيبلغ سن الـ38 ويتم السنتين خدمة احتياطية فعلية”.
يُذكر أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أصدرت في 8 حزيران الماضي أمراً إدارياً يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وتسريح من بلغ سن الأربعين.
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