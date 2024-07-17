بايدن يتحدث عن الشروط السعودية للاعتراف الكامل بإسرائيل

خلال مقابلة أجراها معه برنامج “360 مع سبيدي” الأسبوع الماضي وبُثت الاثنين، كشف الرئيس بايدن أنه تلقى مكالمة هاتفية من السعودية تعبر عن رغبتهم في الاعتراف الكامل بإسرائيل.

وأوضح بايدن أن السعودية تطلب مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل ضمانات من الولايات المتحدة بتزويدهم بالأسلحة في حال تعرضهم لأي هجوم من دول عربية أخرى أو دول قريبة منهم.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستقيم أيضًا منشأة نووية مدنية في السعودية، يشرف عليها الجيش الأمريكي، بهدف مساعدتهم على التحول بعيدًا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ولم يتطرق بايدن إلى الموقف السعودي المبدئي الذي يرفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون التوصل إلى حل يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، وهو شرط يعارضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة. ومع ذلك، شدد بايدن على أهمية حل الدولتين وضرورة تنفيذه.

ووصف بايدن احتمال اعتراف السعودية بإسرائيل بأنه تغيير كبير في قواعد اللعبة في المنطقة بأكملها.

لكن مصادر أمريكية أشارت الأسبوع الماضي إلى أن الفرصة أمام إدارة بايدن للتوسط في اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر قد تقلصت.

روسيا اليوم