هجوم نادر في عُمان.. مقتل وإصابة 20 شخصاً في إطلاق نار

شهدت العاصمة العُمانية مسقط حادثة إطلاق نار مساء الاثنين 15 يوليو 2024، أدت إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين في منطقة الوادي الكبير بالقرب من مسجد الإمام علي، وفقًا للشرطة العمانية.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن الهجوم استهدف أبناء الجالية الباكستانية أثناء إقامة مجلس عزاء للإمام الحسين عليه السلام في ذكرى عاشوراء في حسينية الإمام علي عليه السلام في الوادي الكبير بولاية مطرح.

وفي بيان لها، أكدت الشرطة أنها تتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة وأن التحقيقات ما زالت جارية لكشف ملابسات الحادث.

أفاد مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “إكس” بأنهم سمعوا دوي طلقات نارية، ونشرت عدة حسابات ووسائل إعلام مقاطع فيديو أظهرت الناس وهم يتفرقون في المنطقة المحيطة بالمسجد ويهتفون “يا حسين”، في إشارة إلى الإمام الحسين.

تأتي هذه الحادثة في وقت يحيي فيه الشيعة ذكرى عاشوراء، التي تستذكر معركة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين.

يُذكر أن حوادث إطلاق النار نادرة في سلطنة عمان، التي تتبنى مواقف حيادية تجاه النزاعات الإقليمية.

كما تلعب مسقط دور الوسيط في النزاع اليمني، حيث تستضيف قيادات من جماعة الحوثيين، بما في ذلك كبير مفاوضي الجماعة، محمد عبد السلام.

وكالات