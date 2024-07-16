لماذا منعت أمريكا تصدير الكهرباء الأردنية إلى لبنان؟

كشفت مصادر أردنية مطلعة عن الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة لمنع الاستمرار في مشروع أردني لتوريد الكهرباء من الفائض الأردني إلى لبنان، والذي كان من المتوقع أن يحقق إيرادات سنوية تصل إلى 500 مليون دولار.

أوضحت المصادر أن اللجان الفنية التي درست الطريق البري بين عمان وبيروت عبر الأراضي السورية أعدت تقارير أشارت فيها إلى ضرورة تخصيص عشرات الملايين من الدولارات لإصلاح البنية التحتية غير الجاهزة في سوريا، وذلك لتسهيل إيصال الكهرباء الأردنية إلى لبنان.

ويبدو أن الجانب الأمريكي لم يصدر موافقته على توفير الأموال اللازمة لصيانة خطوط الكهرباء داخل الأراضي السورية.

وكانت ذريعة الأمريكيين أن صيانة البنية التحتية في سوريا تُعتبر خرقاً واضحاً لبروتوكولات قانون قيصر الأمريكي، الذي يفرض حصاراً على سوريا بصورة غير شرعية.



رأي اليوم