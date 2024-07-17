القبض على امرأة قتلت رضيعتها

خبر مركز شرطة حرستا التابع لمديرية منطقة دوما بريف دمشق من مشفى حرستا بدخول طفلة إليه تبلغ من العمر سنة تدعى (أمل) مفارقة الحياة بعد إسعافها من قبل والدتها وادعائها أنها تـوفيت نتيجة صعـق كهربائي في منزل ذويها في بلدة مَديَرة.

توجهت دوريتين من الناحية إلى المشفى ومنزل ذوي الطفلة وبالكشف على الطفلة ومكان الحـادث دارت الشبهات حول وجود جـرم جنائي حيث حضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي ودورية من الأدلة بفرع الأمن الجنائي بريف دمشق وحدد الطبيب الشرعي أن سبب الوفـ.اة ناتج عن (وزمة رؤية حـادة ناتجة عن الغـ.رق في المياه) مما أثير الشكوك حول ادعاء والدتها بصعـ.ق كهربائي ،تم احضار والدتها المدعوة (مرح . ح) إلى مركز الناحية وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على قـتل طفلتها (أمل) خنـقاً بالمياه في منزل ذويها بعد وضعها في إناء ممتلئ في المياه وخنـقها حتى فارقت الحياة وقيامها بإسعافها إلى المشفى مدعية بأن سبب وفـاتها صعـق كهربائي لإبعاد الشبهات عنها ،كما اعترفت أنها منفصلة عن زوجها منذ فترة وجيزة وأنها أقدمت على قـتل الطفلة بسبب مطالبة زوجها لها بشكل مستمر ورغبتها بحرمانه من الطفلة وكونه أقدم على طلاقها.

التحقيقات مازالت مستمرة معها وسيتم تقديمها إلى القضاء المختص أصولاً.

وزارة الداخلية السورية