دراسة لنقل سوق الهال من دمشق إلى موقع يبعد 40 كيلومترا

كشف مصدر في محافظة دمشق، يوم الأحد، عن دراسة لنقل سوق الهال من موقعه الحالي في منطقة الزبلطاني إلى موقع جديد يبعد حوالي 40 كيلومترًا في منطقة الضمير بريف دمشق.

وصرح المصدر أن هذه الدراسة تهدف إلى نقل سوق الهال إلى الموقع الجديد في الضمير، وذلك لتخفيف الازدحام وتسهيل دخول الشاحنات إلى المدينة.

وأضاف أن الموقع الجديد سيقلل من الزحام داخل دمشق ويحسن حركة المرور.

بالنسبة للوضع الحالي في سوق الزبلطاني، أشار المصدر إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات لمعالجة ازدحام السيارات والإشغالات في السوق، موضحًا أنه سيتم فرض غرامة قدرها 100 ألف ليرة على السيارات المخالفة لتعليمات الدخول، إضافة إلى حجزها.

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