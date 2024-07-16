تعرّف على معايير تصنيف الفنادق السياحية في سورية

تتولى وزارة السياحة مسؤولية منح رخص الإشادة والتوظيف السياحي، وتصنيف وترخيص الاستثمارات في المنشآت السياحية، ومتابعة تنفيذها حتى تدخل في مرحلة الاستثمار.

كما تتأكد الوزارة من التزام هذه المنشآت بالشروط والمعايير الفنية والخدمية المطلوبة، وتراقب جودة الخدمات المقدمة لضمان الحفاظ على مستوى التصنيف الذي يتراوح من نجمة واحدة حتى خمس نجوم، وفق ما أوضحته المهندسة روشان شيخ محمد، مديرة المنشآت السياحية في وزارة السياحة.

تعرف الفنادق بأنها منشآت متكاملة مخصصة للإقامة المؤقتة، مجهزة بوسائل الراحة والخدمات السياحية التي تُقدَّم للنزلاء. تتضمن الفنادق عددًا من الغرف والأجنحة وصالات الطعام والحفلات،إضافة إلى الأنشطة الترفيهية والثقافية والتجارية وخدمات رجال الأعمال.

تتباين أنواع الفنادق بين الفنادق التراثية “بوتيك”، التي تقع في مبانٍ تاريخية أو ذات طابع معماري مميز، وفنادق الطريق “الموتيل” التي تقع على الطرق الدولية وتوفر الخدمات الأساسية للمسافرين.

أوضحت المهندسة روشان أن المباني يجب أن تكون محاطة بمسطحات خضراء ومائية، مع مراعاة النواحي البيئية وتوفير مواقف سيارات تتناسب مع حجم المنشأة. ويجب أن تكون مساحة البهو متناسبة مع عدد الغرف، بحيث لا تقل عن 30 مترًا مربعًا، ومجهزة بمفروشات تتناسب مع مستوى التصنيف، مع توفير خدمة الإنترنت.

تشترط معايير الاستقبال تجهيز المكاتب بمقاعد مريحة وغرفة أمانات مزودة بكاميرات وبرنامج لتسجيل بيانات النزلاء، ومصاعد للنزلاء وأخرى للخدمة. يجب أن تتوفر تجهيزات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك مصاعد مجهزة بلوحات كتابة “بريل”.

تتراوح مساحة الغرف مع الحمامات والمدخل بين 16 و28 مترًا للشخص الواحد، وبين 18 و30 مترًا لغرفة الشخصين، حسب التصنيف. أما الأجنحة فتتراوح مساحتها بين 28 و45 مترًا، ومساحة الحمامات بين 3 و6 أمتار مربعة.

في فنادق الخمس نجوم، تتنوع الأجنحة بين الرئاسي والدبلوماسي والممتاز، وكل منها مجهز بتجهيزات فاخرة. أما فنادق الأربع نجوم فتتضمن الجناح العادي والجناح الصغير.

تختلف نقاط الإطعام حسب التصنيف، حيث تشمل فنادق الخمس نجوم مطعمين وكافيتريا وبار، بينما تحتوي فنادق الأربع نجوم على مطعم وكافيتريا وبار. وتوفر فنادق الثلاث نجوم مطعمًا وكافيتريا، بينما تقتصر فنادق النجمتين على صالة إفطار.

تلتزم الفنادق بمعايير الأمان والسلامة التي تتضمن توفير طفايات حريق، مانعات صواعق، ولوحات مضاءة لمخارج الطوارئ. تتطلب فنادق الخمس نجوم نظام إطفاء حريق أوتوماتيكي وجهاز إنذار آلي وكاشفات دخان.

تصنف الفنادق التراثية من ثلاث إلى خمس نجوم بناءً على موقعها وخدماتها، وتضم فنادق المنتجعات نوعًا واحدًا على الأقل من الأنشطة الثقافية أو الرياضية أو الصحية، بينما تكون فنادق السياحة الدينية قريبة من المزارات الدينية.

وأوضح المهندس زياد البلخي، مدير القياس والجودة السياحية في وزارة السياحة، أن منشآت الإطعام والإقامة تصنف من نجمة إلى خمس نجوم بناءً على المواصفات الفنية ومستوى الخدمات المقدمة. تُحدد الأسعار بواسطة لجنة التسعير المركزية، التي تضم عدة جهات حكومية، ويتم مراجعتها دوريًا لضمان التناسب مع التكاليف التشغيلية الحقيقية.